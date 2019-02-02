ليبيا – وجه أمير من العائلة المالكة في بلجيكيا رسالة لرئيس وزراء بلاده تشارلز ميشيل يطلب فيها مساعدته للحصول على 50 مليون يورو من ليبيا كتعويضات.

الأمير برينلي لوران يشتكي وفقاً لما نقلته وكالة”روسيا اليوم” من أن السلطات البلجيكية لم تساعده أبداً على استعادة أمواله التي دفعتها منظمته غير الربحية (الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة) عام 2008 في ليبيا بمشروع إعادة تشجير الغابات الذي لم ير النور.

وقضت محكمة بلجيكية بأن على الليبيين تعويض الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة عن النفقات التي قام بها بالفعل.

ويحاول الأمير منذ سنوات أن ينفذ حكماً صدر لصالحه من قبل محكمة الاستئناف ببروكسل في عام 2014 في القضية التي رفعها ضد ليبيا.

برينلي لوران قال إن محامي المنظمة حاول الوصول إلى الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا عام 2011 لكن محاولاتهم باءت بالفشل خاصة أنهم لم يتلقوا دعماً من الحكومة البلجيكية.

وفي رسالته يشير الأمير إلى أنه نظراً لوضعه فإنه ممنوع من أي مهنة عادية في مجال الأعمال التجارية وتقتصر أنشطته على المنظمات غير الربحية.