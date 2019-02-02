الأردن – أعلن الأردن موافقته على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ماتن غريفيث، لعقد اجتماع آخر بين فرقاء اليمن في عمّان الأسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية، وسيخصص لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأشار القضاة إلى أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، واستمرارا لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وكان الأردن قد استضاف مطلع الشهر الجاري جولة محادثات بين وفدي الحكومة والحوثيين برعاية أممية، تم خلالها مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن مشاورات السويد.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أجرى وفدا الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” محادثات مباشرة في السويد، توصل خلالها الفرقاء اليمنيون إلى اتفاقات وتفاهمات في أكثر من ملف.

المصدر: RT