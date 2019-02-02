ليبيا – أكدت القوات المسلحة المصرية إستمرار جهودها فى مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بما فى ذلك الحدود مع ليبيا .

وأعلنت القوات المسلحة المصرية شن عملية بناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي عند الحدود الغربية مع ليبيا تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن وإستقرار مصر.

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المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قال بحسب مكتبه الإعلامي إنه وبعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة قامت القوات الجوية المصرية بإستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة. وقد أسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابين وصفتهم بشديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة. وختم المتحدث بأن القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية تواصلان جهودههما فى ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن وإستقرار البلاد وذلك على حد تعبيره. المرصد – متابعات