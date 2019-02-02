ليبيا – كشف عميد بلدية سبها حامد الخيالي عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ودعم الجيش في عملياته ضد العصابات المرتزقة من فلول المعارضة التشادية والمجرمين، مؤكداً أن مركز سبها الطبي مستعد لتقديم كافة الخدمات الطبية.

الخيالي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد أن القوات المسلحة تصدت لهجوم العصابات الإجرامية بكل شجاعة وبسالة، مشيراً إلى أن الهجوم خلف 3 قتلى و20 جريح.

وأكد على أن كافة المصابين بمركز سبها الطبي تم ترحيلهم إلى مدينة بنغازي نظراً لعدم توفر الامكانيات المتقدمة لعلاجهم.

كما نفى عميد بلدية سبها انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، مبيناً أن الانقطاع لا يزيد عن 4 ساعات باليوم في مناطق متفرقة.