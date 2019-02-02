السعودية – سجل الريال المعدني السعودي المتداول في الأسواق ارتفاعا قويا خلال 2018، عقب إقرار مؤسسة النقد العربي (ساما) إلغاء الريال الورقي، واستحداث عملة معدنية فئة “ريالين”، و”هللة واحدة”.

وضخت مؤسسة “ساما”، أكثر من 71 مليون ریال معدني من الإصدار السادس خلال العام الماضي 2018، لترتفع إجمالي قيمة الريالات المعدنية المتداولة في السوق لحوالي 47 مليون ریال، بنسبة ارتفاع 565 % عن عام 2017.

ورغم استحداث “ساما” عملة معدنية فئة ريالين، إلا أن الإقبال عليها لا يوازي الإقبال على فئة الريال المعدني، إذ ارتفعت قيمة العملات المتداولة خلال العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 60 مليون ریال، بارتفاع نسبته 316 % عن عام 2017.

وسجلت العملة المعدنية المستحدثة فئة “هللة واحدة”، ارتفاعا حادا عليها بنسبة 894.2 % لتعادل قيمة العملات المعدنية المتداولة فئة هللة واحدة 250 ألف ریال (أكثر من ربع مليون ریال)، بضخها 242 ألف ریال من تلك الفئة، فيما قدرت إجمالي قيمة العملة المعدنية خلال عام 2017 بقرابة 372.8 ريالات فقط.

وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما”، بإحلال الريال المعدني محل الورقي اعتبارا من شهر مايو الماضي، وأعلنت استمرار التعامل بالعملة الورقية من الإصدارات السابقة جنبا إلى جنب مع المعدنية، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة. المصدر: سبق