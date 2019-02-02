ليبيا – هنأ حراك دعم مؤسسات الدولة بمدينة الزنتان في بيان له اليوم الجمعة الشعب الليبي والقوات المسلحة بإنتصاراتُها بالمنطقة الجنوبية على الإرهابيين وحلفائهم من فلول المعارضة التشادية المتمردة .

الحراك بارك في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه تحركات القوات المسلحة للسيطرة على كامل التراب الليبي والإنتصارات التي وصفها بالكبيرة والمتسارعة في الجنوب على ما وصفه بـ”براثن الإرهاب البغيض”والمدعوم دولياً من قوى الشر ووطنياً من حفنة العملاء والمأجورين.

ورحب الحراك بتقدم القوات المسلحة نحو المنطقة الغربية وعزمها على تحرير العاصمة طرابلس من كافة أشكال الإرهاب العسكري والإقتصادي والإجتماعي وإحتكار مُتطلبات المُواطن اليومية من”الخبز – والماء – والوقود والغاز – والمُرتبات وإستباحة حُرمات النفس والبيوت”.

وأكد الحراك على دعمه لمجلس النواب كسُلطة تشريعية مُمثلة للشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة ، مطالباً المجلس بالوقوف ضد التدخلات الخارجية والدعوة لإنتخابات عامة برلمانية ورئاسية حتى يستقر الوطن.

الحراك حذر البعثة الأممية مما وصفها بـ” مُمارساتها المشبوهة” وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد وكأنها الحاكم السامي لليبيا ، مذكراً إياها بأن الشعب الليبي الذي قهر قوى الفاشية الإيطالية وطرد كافة الدول الإستعمارية بقواعدها الجاثمة على أرضه قادر اليوم على تقرير مصيره فوق أرضه دون تدخلها.

ورفض البيان في الوقت نفسه ما جاء في الإحاطة الأخيرة لرئيس البعثة غسان سلامة التي وصفها بـ”الهلامية” أمام مجلس الأمن ، مباركاً توحيد العمل والهدف بين كافة مؤسسات الدولة في ربوع البلاد لإنهاء والإزدواجية فيما بينهم.

وأضاف :” نحيي مجهودات ودور القيادة العامة للقوات المُسلحة في مُحاربة التنظيمات الإرهابية نيابة عن العالم وعلى رأسها تنظيم داعش والإخوان المسلمين وبقايا الجماعة المقاتلة خريجي كهوف أفغانستان والقضاء على كافة المليشيات المؤدلجة التي أصبحت تلفظ انفاسها الأخيرة وتبحث عن مخرج للهروب من ملاحقة الجيش ومنصة القضاء فيما ارتكبته من جرائم ضد الوطن وشعبه الكريم”.

وأكد الحراك دعمه للمنطقة العسكرية الجبل الغربي والمنطقة العسكرية الغربية التابعتين للقيادة العامة بكافة وحداتها ومُعسكراتها وقواعدها الجوية الواقعة في نطاقها.

الحراك شدد في ختام بيانه على دعمه لتحرّكات مجلس أعيان قبائل الزنتان ومجهوذاته في دعم الجيش والشرطة والقضاء وتحقيق السلم الأهلي والمُصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد ، وذلك بحسب نص ذات البيان ،

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