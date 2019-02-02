ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن الجنوب علي السعيدي إنه على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إدارك أنه لولا المؤسسة العسكرية لما أتيحت له الفرصة للحديث من خارج حدود البلاد عن إنتاج النفط ولما إستمرت الموانئ تضخ البترول لليوم فالمؤسسة العسكرية جعلت لصنع الله مكانه حالياً.

السعيدي أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”أكثر” ألذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد على أن صنع الله وجد مناخ ملائم داخل شق الشرق الليبي بمساعدة العديد من الشخصيات له، معتبراً ان صنع الله شخص متلون وغير صادق و مراوغ بالإضافة إلى أن وعودة زائفه.

وإعتبر أن صنع الله أصبح أدوات تعطيل للحياة في ليبيا وإشكالية كبرى لتقارب وجهات النظر داخل الوطن وعلى الشعب الليبي أن يعي ذلك ويرفع قضية على من وصفه بـ”المجرم”.

وأضاف:”بالأمس كان يتباكى و يتشاكى عندما تم الغزو على الموانئ النفطية في 2017 وتم إيقاف تصدير النفط لحين رفع القوة القاهرة عندما تم تسليم الموانئ للحكومة المؤقتة قامت القيامة و خرج عبر الشاشات يقول أن الجيش هو مليشياوي فإستلم أوامره من بريطانيا و غير لهجة الخطاب ولبس الثوب الليبي العربي و دغدغ به هيئة الرئاسة في مجلس النواب لكن بكل الأحوال لم يكن صادق فيما يقوله”.

وطالب السعيدي النائب العام في ليبيا بالقبض على صنع الله لقيامة بعدة أمور تخص النفط غير معلنة للشعب الليبي علاوة على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من خارج التراب الليبي، مضيفاً أنه”بالأمس القريب كان حقل الشرارة شراكة ما بين السلطات الليبية المتمثلة بالوطنية للنفط و السلطات الإسبانية و الأن حقل الشرارة متمثل بالشراكة مع شركة توتال وغيرها بالإضافة لحقل البوري ما بين ليبيا و تونس فهناك طائرات قطرية يومياً تأتي من مالطا لهذا الحقل العلم ليبي و لكن التسجيل قطري،صنع الله أداة من أدوات الإنجليز الآن وعليكم بالانتفاضة عليه”.

أما عن وصفه لصنع الله بـ”المجرم لفت إلى أنه على أتم الإستعداد لمواجهته بالحقائق و الأدلة وإن كانت لديه رغبة جامحة لتوحيد المؤسسة عام 2017 لما تملص من هذه الفرصة حينما كان على قرب من المجلس الرئاسي في الهجوم الأخير الذي حصل ذات العام، منوهاً إلى ضرورة أن يدرك أهالي بنغازي ما يقوم به صنع الله خاصة في ظل وجود أدوات يعمل بها من المدينة كشركة الخليج العربي الراعي الأساسي لخروجه و دخوله للمنطقة الشرقية.

وكشف العريبي عن قيام صنع الله بتأسيس مكتب في امريكا بإحدى الولايات سعياً منه لأن يكون رئيس ليبيا، مشدداً على أهمية أن يختار الليبيين رئيس للدولة لكن ليس على أكتاف إيرادات الشعب من النفط.

وذكر أنه لو كان الجنوب يعني شيء لصنع الله لما قال إن المنطقة الجنوبية لا تحتاج إلى عملية عسكرية أو تدخل عسكري بل لحلول عسكرية لأن أهالي فزان منذ عام 2014 يعانون للحصول على المحروقات و غاز الطهي والسيولة، داعياً صنع الله إلى سحب تصريحاته المتعلقة بفزان إن كان لدية غيرة على الوطن.

وإستطرد حديثه قائلاً:”اليوم ليبيا تنتج مليون و 300 الف برميل من النفط الخام يومياً ويمثل الجنوب ثلث الإنتاج من ذلك واهل الجنوب يشترون الوقود بدينارين و نص للتر الواحد صنع الله عندما يقول أن هناك مليشيات سواء محلية او مستوردة من الخارج ربما في الظلام كانت تمول بالأموال الليبية تحت مليشيات من الغرب الليبي و عندما كانت القوة الثالثة في الجنوب هي الراعي الحقيقي لهذه المجموعات بتوفير ممرات آمنة للهجرة غير الشرعية ولتهريب المخدرات و الكحول و التموين كيف يقول صنع الله عن فزان ذلك و هي استقرار ونواة الوطن”.

كما وصف تصريحات صنع الله بأنها مشابهة لحديث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعبارة عن لغة واحدة مبطنة تحت جماعة الاخوان المسلمين بحسب قوله، مشدداً على أن لعبة الإخوان في ليبيا قد إنكشفت و لن يكون هناك أي مجموعة مسلحة ستتجه للجنوب الليبي إلا بإمرة القيادة العامة لأن كل الليبيين شعروا بغياب المؤسسة العسكرية التي تحمي البلاد.

ختاماً لفت عضو مجلس النواب إلى أنه لا يتم التفكير في عسكرة الدولة بقدر البحث عن شخص يحمي البلاد و العباد ومن المؤكد أنه لا توجد دولة بدون جيش و شرطة.