بغداد – أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، على أهمية تنفيذ مشروع مسح القوى العاملة، وأثره في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وذكرت أمانة مجلس الوزراء في بيان، إن العلاق التقى وفد بعثة منظمة العمل الدولية في العراق،

وأضاف البيان أن نائب المدير الإقليمي للمنظمة فرانك هاغمان، اطلع على وضع برنامج العمل اللائق والأنشطة التقنية التي ستباشر بتنفيذها المنظمة في غضون الأشهر المقبلة، وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى وبعض وكالات الأمم المتحدة، عقب المشاورات التي جرت في الربع الثالث من العام الماضي، ولاسيما مشروع مسح القوى العاملة التي ستموله المنظمة من ميزانيتها الأساسية بالشراكة مع مكتب الإحصاء المركزي العراقي، حيث سيسهم المشروع في وضع سياسة توظيف جديدة دعماً لجهود الحكومة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.