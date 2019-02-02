ليبيا – إجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت في القاهرة.

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الجانبين ناقشا بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع “تويتر” آخر المستجدات على الساحة الليبية، مشددين على ضرورة التعاون الاقليمي في دعم العملية السياسية في ليبيا.

وبدوره عبر أبو الغيط عن اهتمام الجامعة البالغ في تحقيق الاستقرار في ليبيا كونها دولة عضو في جامعة الدول العربية وعن دعمه لخطة عمل الامم المتحدة والعملية السياسية التي تيسرها من أجل إيجاد تسوية تاريخية بين مختلف الأطراف في ليبيا.

المرصد – متابعات