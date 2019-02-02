ليبيا – أهابت شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت كافة المقاتلين بمختلف وحدات القوات المسلحة وكذلك كافة المواطنين في الجنوب الحبيب بضرورة عدم بث أي صور أو مقاطع فيديو عن تحركات وتمركزات الجيش في مختلف المناطق التي يمرون بها.

شعبة اللحربي أكدت في تدوينة لها على صفتخا الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على أن كل من يثبت عليه ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وفقاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأشارت إلى توثيقها جميع المعارك والتحركات وأنها لن تقوم بنشر أية تفاصيل إلا بعد انتهاء السرية عن الأعمال التي يقوم بها الجيش لأجل استعادة كرامة الوطن والمواطن وذلك ضماناً لنجاح العمليات وللحيلولة دون مباغتة العدو للقوات وسلامة الجنود.