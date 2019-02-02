ليبيا – أكد الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش اليوم السبت على وجود تحركات لآليات وأفراد مسلحة من نقطة الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب شرقاً إلى الغرب جنوب مرزق عبر الطريق الصحراوي.

الخرطوش أوضح في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه بدخول الساعة الثانية والنصف من منتصف الليل تشهد مناطق جنوب سبها وخاصة غدوة هدوء نسبي، مشيراً إلى أن هناك تحركات لآليات من نقطة الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب شرقاً إلى الغرب جنوب مرزق عبر الطريق الصحراوي ما بين تراغن شمالاً ومنطقة معفن جنوباً بمسافة 9 كيلو.

وبيّن الناطق باسم اللواء 73 مشاة أن منطقة مرزق تبعد بمسافة 65 كيلو جنوب غدوة ويوجد بها عدد كبير من المرتزقة التشاديين وأسماء مطلوبة لدى القوات المسلحة منهم محمد اليامن الذي ينتمي لتنظيم القاعدة “المحظور لدى روسيا و العديد من الدول الأخرى” وناصر بن جريد المتحالف مع قوات إبراهيم الجضران.

كما توقع اندلاع اشتباكات في أي لحظة بهذه المناطق، لافتاً إلى أن “كتائب اللواء 73 مشاة بقيادة العميد علي القطعاني جاهزة بالكامل للتحرك ما أن أصدرت الأوامر من القيادة العامة للجيش للإسناد أو لتنفيذ المهام المنصوص عليها من القيادة العامة للقوات المسلحة.