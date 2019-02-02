ألمانيا – تلقى بايرن ميونيخ هزيمة ثقيلة خارج أرضه على يد باير ليفركوزن بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل ثلاثية ليفركوزن كل من الجامايكي ليون بايلي، وكيفين فولاند، والأرجنتيني لوكاس ألاريو في الدقائق 53 و63 و87 على الترتيب، فيما أحرز ليون غوريتسكا، هدف بايرن ميونيخ الوحيد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 42 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي باقي مباريات اليوم، تعادل بوروسيا دورتموند المتصدر مع آينتراخت فرانكفورت 1-1، وفاز فولفسبورغ على مضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف.

المصدر: وكالات