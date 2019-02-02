ليبيا – قدمت منظمة الصحة العالمية ست حاضنات وجهاز تنفس صناعي إلى مستشفى بنغازي للأطفال أمس الجمعة.

عملية تسليم المعدات الطبية تمت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنظمة بحضور نائبة المعبوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري.

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المنظمة أكدت على حاجة المستشفى إلى معدات إنقاذ الحياة للخدج خاصةً وأن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص للأطفال في شرق ليبيا وجنوبها الشرقي .