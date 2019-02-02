ليبيا – أعلن المجلس البلدي الجفرة ومجلس مشائخ وحكماء المدينة في بيان لهم أمس الجمعة عن تأييدهم ودعمهم لعملية تطهير الجنوب من المرتزقة والارهابيين التي تنفذها القيادة العامة للجيش.

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أكد على أن بلدية الجفرة ومشائخها يتابعون ببالغ الاهتمام ما تقوم به القوات المسلحة ، مبيناً بأن بلدية وكشائخ الجفرة يعتزون بالانتصارات التى تحققت حتى اليوم .

وعبر البيان عن دعم بلدية ومشائخ الجفرة ومساندتهم ووقوفهم خلف القوات المسلحة سنداً ودعماً ومشاركة .

وترحم مشائخ الجفرة في بيانهم على ارواح الجنود الذين سقطوا خلال المعاك مع مسلحي المعارضة التشادية بالقول :” نترحم على الشهداء الذين اختارهم الله الى جواره احياء عند ربهم يرزقون ونأمل الشفاء العاجل للجرحى الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الوطن ، وخاصة من منتسبي الكتيبة 128 وباقي الكتائب التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي”.

وجددت بلدية الجفرة ومشائخها في ختام بيانهم الدعوة لكافة منتسبي القوات المسلحة بمناطقهم ، الى ضرورة الالتحاق بوحداتهم العسكرية ، في اقرب وقت استجابة لنداء الواجب .