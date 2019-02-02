ليبيا – وجهت مديرية أمن بنغازي ضربات قوية ومؤثرة لإحكام السيطرة والرقابة على اسواق الخردة ببنغازي “الرابش الكويفية”.

قسم شرطة النجدة بنغازي وقسم المرور والتراخيص بنغازي قام كلاً منهما وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية خلال 24 ساعة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي بنغازي بشن عدة حملات مبكرة على أسواق الخردة بمنطقة الكويفية (الرابش) لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود المديرية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة وذلك فى إطار إسناد الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات وإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة وفقاً لنص ذات الإيجاز.