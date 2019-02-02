انجلترا – قدّم النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، أوراق اعتماده مع فريقه الجديد تشيلسي، بتسجيله هدفين في فوز فريقه، اليوم، بخماسية نظيفة أمام هيدرسفيلد تاون.

واستقبل “البلوز” نظيره هيدرسفيلد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن مواجهات الأسبوع 25 للبريميرليج.

وافتتح هيجواين التسجيل بهدف في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأضاف البلجيكي إدين هازارد الهدف الثاني للبلوز من ضربة جزاء في الدقيقة 46.

في الشوط الثاني سجل هازارد هدفًا أخر له وثالثًا لتشيلسي بالدقيقة 66.

وبعد مرور 3 دقائق، أضاف هيجواين الهدف الثاني له والرابع للفريق اللندني.

وفي الدقيقة 86 أضاف البرازيلي ديفيد لويز هدفًا خامسًا لتشيلسي.

وحُسمت المواجهة بفوز تشيلسي بخامسية نظيفة، وبذلك يرفع البلوز رصيدهم للنقطة 50 في المركز الرابع، وتجمد رصيد هيدرسفيلد عند النقطة 11 في المركز الأخير.