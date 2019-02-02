مقدونيا – أعلن حلف شمال الأطلسي، السبت، أنه سيوقع البروتوكول الذي يشكل المرحلة النهائية من انضمام مقدونيا الشمالية إليه، الأربعاء المقبل.

وفي تغريدة له على حسابه في “تويتر”، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أنه سيجري التوقيع على بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية للحلف في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن المراسم ستعقد بحضور وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتري.

ويشترط لبدء انضمام مقدونيا الشمالية للحلف، أن يتم التصديق على بروتوكول الانضمام من قبل برلمانات جميع الدول الأعضاء بالناتو واستكمال بعض الإجراءات الرسمية.

وأصبح الطريق مفتوحا أمام مقدونيا للانضمام الى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة برلمانها وبرلمان اليونان على اتفاقية تغيير اسمها إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقعت سكوبيه مع أثينا، اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، ما وضع حدًا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، في 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الجديدة.

وتقول اليونان، التي تضم إقليما اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.