ليبيا – أكد رئيس لجنة متابعة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي رمضان زرموح أن هذه الترتيبات موضوعة بدقة وخبرة و بأسلوب جيد،مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيقها بشكل جيد فلن يكون هناك أي خرق أمني للعاصمة طرابلس وما حولها.

زرموح أوضح عبر مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار”و تابعتها صحيفة المرصد بأن اللجنة المعنية بتنفيذ الترتيبات الأمنية تواصلت مع الأطراف المستهدفة بالطوق الأمني وحماية العاصمة ومطار طرابلس، معرباً عن أسفه لوجود تأخر كبير من قبل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق بعدم تجهيز المطلوب منها من مناطق عسكرية وقوات تحمي المطار والطرق المحيطة به وذلك لمنع دخول الجهات غير مكلفة لتأمين طوق العاصمة.

وأشار رئيس لجنة الترتيبات الأمنية إلى أن المعنيين بحماية العاصمة غير مستعدين ويشكون من عدم وجود قوات لديهم نظراً لعدم وجود أي تنظيم أو تجهيز للجيش والقوات المسلحة لأي مهمة طيلة السنوات السابقة بسبب الإهمال والتأخر في صرف الميزانيات.

وبيّن زرموح أن أسباب ما أسماه محاصرة مطار طرابلس الدولي مؤخراً جاء نتيجة الإهمال وعدم وجود قوة تحميه من الخارج، منوّهاً إلى أن أي قوات خارج ” القوات المسلحة” بالمنطقة الوسطى والغربية ومكافحة الإرهاب لا يحق لها التواجد به .

رئيس لجنة متابعة الترتيبات الامنية أكد على وجود بعض الجهات التي قال بأنها تطمع في الإستيلاء على العاصمة طرابلس لتغيير الحكم في ليبيا دون تسميتها ، مشيراً إلى أن نشوب أي حرب جديدة سيكون ضحيتها سكان العاصمة نفسها.

أما فيما يخص بيان قوة حماية طرابلس والذي دعا وزارة الداخلية لتحمل مسؤولياتها في قصر بن غشير والنواحي الأربعة، قال زرموح إن العاصمة والمطار لهما طوق أمني والقوات خارجها وما حولها وغير المعنية بالترتيبات الأمنية يجب التحاور معها لتعي أن الدور لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق و ” القوات المسلحة ” مبدياً إستعداده للتحاور معهم لأن الوقت حان لبناء الدولة والقوات المسلحة والإدارات الأمنية وذلك على حد قوله.

وبخصوص ما ورد في ذات البيان عن تورط شخصيات سياسة وعسكرية مولت ودعمت اللواء السابع ، رأى زرموح أن وزارة الداخلية لها جهات جهات إستخباراتية تستطلع التحقق من هذا الأمر، مضيفاً:”لا نريد تصعيد الموقف والتشكيلات المسلحة موجودة على الأرض وبقوة وعلينا أن نأخذ بيدهم ونسمع كلامهم بالحوار وأن يعوا أن الوقت قد حان لبناء الدولة”.

رئيس لجنة متابعة الترتيبات الأمنية أكد بأن التشكيلات المسلحة كان لها دور في ” ثورة 17فبراير ” وتغيير النظام، مشدداً على السعي من أجل إقامة دولة حديثة، قائلاً:”لا عيب ولا ضرر بأن تكون التشكيلات المسلحة جزء من هذا النظام”.

وكشف زرموح عن تكليف كتيبة مشكلة من عدة مدن تابعة لرئاسة الأركان العامة بالمجلس الرئاسي لتكون قوة عازلة بين طرابلس وترهونة لمنع حدوث أي تصادم مستقبلي بين المنطقتين أوإختراق للعاصمة نظراً لعدم إستعداد القوات المسلحة لتنفيذ ما طلب منها.

المرصد – متابعات