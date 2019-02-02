ليبيا – أعلنت إدارة الخدمات الصحية سبها أمس الجمعة عن نقل مجموعة من جرحى الإشتباكات بمنطقة غدوة إلى مدينة بنغازي ويقدر عددهم حوالي 20 جريح.

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إدارة الخدمات الصحية بسبها أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها توفير طائرة خاصة لنقلهم حيث تمت الإستعانة بكافة سيارات إسعاف المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات لنلقهم إلى المطار وتم توجيه مجموعة إلى منطقة غذوة للتواجد بالقرب من قوات الجيش الوطني.

وتقدمت إدارة الخدمات الصحية بالشكر إلى كل من لبى النداء ووقف مساهماً للتذليل الصعاب أمام عملية نقل هؤلاء المصابين الذين سقطوا فى مواجهة عصابات المعارضة التشادية .

المرصد – متابعات