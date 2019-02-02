ليبيا – نفى المتحدث باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري ، مساء السبت ، إدلائه بأي تصريحات مسيئة لقبيلة التبو أو إصدار أي بيانات تتهمها بالتواطؤ ضد البلاد .

وفى حديث لـ المرصد ، أعرب المسماري عن إستغرابه من فقرة وردت فى بيان ” التجمع الوطني التباوي ” قال التجمع فيها بأن المتحدث الرسمي قام بالإساءة لقبيلة التبو وإتهمها بالتواطؤ مع أطراف أجنبية .

وأضاف : ” التبو قبيلة عريقة كبقية قبائل الجنوب ولا نكن لها إلا كل إحترام وتقدير تجاه دورها الوطني على مر التاريخ الليبي ولا نفرق بينها وبين أي قبيلة وهذا ماشددنا عليه من خلال بيان غرفة عمليات الكرامة الصادر اليوم ” .

ورجح عميد المسماري أن يكون بيان ” التجمع التباوي ” قد إستند فيما يخصه على ماورد فى صفحة مزورة نسبت تصريحات له تسيء لقبيلة التبو ، مؤكداً بأن هذه الصفحات تديرها مجموعة إرهابية مرصودة تتخذ من إسطنبول مقراً لها وتدير عدة صفحات مزورة مشبوهة .

وختم مؤكداً بأن كل ماصدر عنه كان فى مؤتمره الصحفي الأخير الذي أكد بأن تسجيله الكامل موجود وقد تم بثه على الهواء لم يتطرق فيه لقبيلة التبو إطلاقاً ولا لأي قبيلة أخرى إلا بدعوة العسكريين المنحدرين منها ومن قبائل الطوارق وكل القبائل العربية الأخرى للإنضمام للقوات المسلحة بعد أن قام المؤتمر العام السابق بحل وحداتهم النظامية.

المرصد – متابعات