ليبيا – أعلن آمر اللواء السادس مشاة التابع لحكومة الوفاق فى سبها “حميد العطابي” إنسحاب قواتهم من مقارها في المدينة لتكون قوات الجيش والحكومة المؤقتة قد بسطتا سلطتهما على المدينة عسكرياً وتنفيذياً .

وفى تصريح تابعته المرصد عبر قناة ” ليبيا بانوراما ” قال العطابي إن قواتهم إنسحبت إلى جهة لم يسمها وذلك لأسباب وصفها بالأمنية ، وتعتبر قوته هي القوة الرئيسية لحكومة الوفاق فى الجنوب .

وأرجع العطابي أسباب إنسحابهم أيضاً لعدم مقدرة قواته على مواجهة ما وصفها بـ ” قوات حفتر ” وذلك نظراً لفارق التسليح بين الجانبين ، بحسب قوله

وختم آمر اللواء السادس متهماً حكومة الوفاق بالمشاركة في تسليم الجنوب لما أسماها ” قوات حفتر ” وذلك لعدم دعمها قواته من الجانبين المادي واللوجستي، بحسب قوله.

ويأتي هذا التصريح من العطابي فى وقت عززت فيه الحكومة المؤقتة من تواجدها فى سبها ومبادرتها لتقديم الخدمات العاجلة للسكان كالدقيق والوقود وغيره ما يعني أن المدينة قد خرجت أمنياً وعسكرياً وتنفيذياً من سلطة حكومة الوفاق.

فيما يقوم الجيش وقوات الامن بمحاربة الإتجار غير المشروع بالبنزين والغاز بهدف إعادته لسعره الأصلي وذلك بعد أيام من زيارة وزير الداخلية بالحكومة إبراهيم بوشناف للمدينة وإرساله تعزيزات أمنية لها .

المرصد – خاص