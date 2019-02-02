ليبيا – شهد معهد تدريب الشرطة في منطقة قرنادة الخميس الماضي تخريج أول دفعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية بعد سبع سنوات من التوقف.

وتأتي هذه الدفعة وفقاً للموقع الرسمي للحكومة لتعزيز قدرات الجهاز التابع لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة لتنظم لتأمين وحماية الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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وحضر مراسم الاحتفال بتخريج المئات من منتسبي جهاز الشرطة القضائية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الحكومة المؤقتة المكلف الدكتور عبدالرحمن الأحيرش و وزير العدل المستشار محمود النوري و وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.



كما كرم الوزراء الأوائل العشرة من الخريجين، مؤكدين أن هذه الدفعات تأتي تتويجاً لجهود الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسة الأمنية والشرطية على وجه الخصوص ومؤسسات الدولة على وجه العموم.