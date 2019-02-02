ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب ، رئيس لجنة الطاقة ، عيسى العريبي عن إستغرابه من تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشأن الحقول النفطية على الرغم من تجاربة العديدة سواء في حقول الهلال النفطي أو الموانئ.

العريبي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”أكثر” الذي يذاع على قناة”ليببا روحها الوطن” تابعتها صحيفة المرصد إنه من المحتمل أن تكون تصريحات صنع الله ناتجة عن ضغوطات دولية عليه من أجل الخروج بهذه التصريحات المستفزة بحسب تعبيره، مبدياً إستهجانه من تصريحاته المشككة في الجيش و إنضباطه.

وتابع قائلاً:” رأينا عندما سيطر الجيش على سبها ومناطق الجنوب رحب الناس سواء من الأعيان والمشائخ و النواب بالجيش لفرضه الأمن بالمنطقة وقدوم وزير الداخلية والأجهزة الامنية وتوفير الوقود والتموين من الحكومة المؤقتة”.

وأكد على أن الجيش لم يتدخل في عمل أي مؤسسة أو الموانيء و الحقول، معتبراً تصريحات صنع الله بالخصوص بأنها مستفز وضد عمليات الجيش و أهل الجنوب.

العريبي طالب صنع الله بتوضيح ما صدر عنه من تصريحات خاصة بعد توفير الامن والامان بالحقول و تأمين الجيش لها، لافتاً إلى أنه وبتصريحاته الاخيرة أعطى مؤشر سلبي سواء داخلي أو خارجي لأنها عبارة عن ضربة في ظهر الجيش على حد قوله.

وأشار إلى أهمية تشجيع كل منطقة تصل إلى الإستقرار من خلال إصدار بيانات ترحيبية بدخول الجيش و طرد المجموعات المسلحة حتى تدب الحياة ويتم رفع الضغط والضيم عن أهالي الجنوب،

وعلق على إحتمالية وجود مخاوف لدى صنع الله من العمليات العسكرية في الجنوب قائلاً: “أعتقد أنه عبارة عن مدير تنفيذي للمؤسسة وليس له علاقة بالجيش أوعملياته والأمور السياسية، قوة الجيش في الجنوب كبيرة ولا يستطيع أحد مجابهتها نحن نعلم أن بالجنوب عصابات بسيطة لا تشكل شيء أمام القوة العسكرية التي تم تنظيمها لمدة 4 سنوات و جميع العمليات هي عمليات أمنية تحصل بعض العمليات الخفيفة وأغلبها تقوم بها قوة الردع كعمليات هجوم على بعض المواقع الإرهابية لذلك هو يتدخل بالسياسة لكن ليس له علاقة بها كونه رجل تنفيذي يسير النفط”.

ولفت إلى تمنياته لو ساهم صنع الله في بناء الترتيبات والتقدم بسبها للأمام بدلاً من إقفال حقل الشرارة الذي لا يوجد مبرر لإغلاقه حتى الآن، مبيناً بأن تخوف صنع الله من تدخل الجيش يعني بأن خلفه توجه سياسي مشيراً إلى أن من يرفض العمليات العسكرية هما صنع الله و رئيس مجلس الدولة خالد المشري فقط.

عضو مجلس النواب أكد على أن الشخص التكنوقراط لا يتحدث عن عمليات عسكرية واجب فعلها في الجنوب بالرغم من مطالبات نواب الجنوب العديدة من قيادات الجيش بالتوجه هناك لفرض الأمن بدليل عقد جلسات في البرلمان للمطالبة بتدخل الجيش و الأهالي من جميع التركيبات.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”هناك جيش حقيقي قائم ويعطى ميزانية عن طريق البرلمان والحكومة المؤقتة وهذه قيادات تم استحداثها بشكل ديمقراطي هذا يجب أن يصرح به السراج ولكنه صامت و الصمت في اللغة يعني الرضى”.

ورداً على سؤالة حول ربطه لصنع الله بخالد المشري رئيس مجلس الدولة الذي أصبح حسب إستقالته من الإخوان المسلمين مستقل و ينسب لحزب العدالة و البناء فقط، أشار إلى أنه عبارة عن فكر وليس حزب.

ختاماً نوّه العريبي إلى أن تصريحات السفير الأمريكي كانت واضحة بدعم بلاده لأي قوة تحارب الإرهاب والمقصود بها الجيش الذي يحارب الإرهابيين الآن، مشدداً على أن لجنة الطاقة بالبرلمان تتمسك بكل من يحمي الحقول والموانئ والمتمثلين بالجيش الوطني وحرس المنشآت النفطية أما توفير الحماية من قبل الشركات الأجنبية كما في العراق فهو أمر مرفوض تماماً ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات