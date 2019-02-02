“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

اليمن – أكد “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” (مسام)، أنه نزع أكثر من 7 آلاف لغم خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي، في عدة محافظات يمنية.

وقال المركز في بيان صحفي إنه تمكن من انتزاع 7182 لغما، منها 89 مضاد للأفراد و2322 مضاد للآليات و284 عبوة ناسفة و4487 ذخيرة غير منفجرة.

وأوضح المركز أن إجمالي ما نزع من الألغام منذ بداية المشروع بلغ 38817 لغما زرعت في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، “وحاولت جماعة (أنصار الله) إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن ماتوا أو بترت أعضاؤهم”، بحسب المركز.

المصدر: سبأ نت