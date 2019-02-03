ألمانيا – أعلنت برلين أنها ستطلب تخصيص خطة إنفاق “سخية” لشراء أسطول جديد من الطائرات لصالح الحكومة، عقب سلسلة أعطال أدت إلى تقطع السبل بوزراء ومسؤولين.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، إن بلادها “ستشتري طائرة إيرباص جديدة من طراز ’إيه 350’ في وقت لاحق من العام الجاري، وطائرتين أخريين فيما بعد”، بحسب ما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي، السبت.

ويأتي الإعلان الصادر الجمعة، على خلفية تعطل طائرة حكومية كانت تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العام الماضي، خلال رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتخلفت “ميركل” في 30 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، بسبب تعطل جهاز الاتصال اللاسلكي في طائرتها، ما أدى إلى عودتها من منتصف الرحلة.

وتشغل ألمانيا حاليا طائرتين قديمتين من طراز “إيه 340 إس” الذي لم يعد تُنتج منه طائرات جديدة، إضافة إلى بعض الطائرات الأصغر حجما، وفق المصدر ذاته.

وكالات