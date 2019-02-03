إيران – أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية التوقيع على مذكرة اتفاق تشرف بموجبه وزارة الدفاع على صناعة السفن العملياتية التي تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الأحد، إنه “تم اتخاذ خطوة كبيرة لوقف الاعتماد على الخارج في إنتاج الغواصات بعد التوقيع على مذكرة اتفاق بشأن تحويل صناعة السفن العملياتية التي تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة البحرية إلى وزارة الدفاع”.

وأضاف: “عشية الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، جرى تحويل اتفاقية صناعة الغواصات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية، إلى منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، لتصنيع غواصات الإغاثة والإسعاف وسفن الجرف والإطفاء وغواصات إزالة التلوث وسفن الركاب في إطار هذه المذكرة”.

ولفت إلى أنه بعد هذه الإجراءات، سيتم اتخاذ خطوات كبيرة لوقف الاعتماد على توريد الغواصات التي تحتاجها البلاد من الخارج.

المصدر: “مهر”