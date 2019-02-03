مصر – بدأت في القاهرة أعمال الاجتماع 41 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة السعودية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبو النصر، أن “الاجتماع سيناقش على مدى 4 أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية، وذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية ضمن التعريفة في ضوء الملاحظات الواردة من السعودية ومصر والأردن والبحرين وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب ولبنان وقطر”.

وقال أبو النصر، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، إن “من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريفة جمركية موحدة، وأن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات، أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، وتشكيل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة للجامعة والدول العربية ووضع حد أدنى وأقصى لكل بند بالتعريفة الجمركية”.

وأضاف أن “هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل المساواة أو التقارب في المستويات المطبقة في الدول الأخرى”.

وأكد المسؤول المصري، أن الجامعة العربية انتهت من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة.

وشدد أبو النصر، على أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة هي صفر حاليا منذ يناير 2005، موضحا أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج إلى تعريفة موحدة للتعامل مع العالم الخارجي.

المصدر: سبق