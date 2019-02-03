أبوظبي – وصل البابا فرنسيس، إلى مطار أبو ظبي الدولي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية.

وكان على رأس مستقبلي البابا فرنسيس، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

والهدف الأساسي من زيارة بابا الفاتيكان التي تستغرق 3 أيام، هو إلقاء خطاب في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه “مجلس حكماء المسلمين”، وانطلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بقادة البلاد، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك في أعمال مؤتمر الأخوة الإنسانية المكرس لموضوع تفعيل الحوار حول التعايش بين الأديان.

وفي ختام زيارته يوم 5 فبراير سيزور البابا فرنسيس كاتدرائية أبوظبي، ثم سيرأس القداس الذي سيقام في ملعب مدينة زايد الرياضية ويتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم تعطيل الدراسة يوم غد الاثنين في المدارس الحكومية التابعة لدبي والشارقة فقط، بجانب عدد من المدارس الخاصة، وتعطيل الدراسة يوم الثلاثاء ليشمل القرار جميع مدن الدولة وجميع المدارس الحكومية والخاصة.

وعزت السلطات الإماراتية هذا القرار إلى الرغبة في تسهيل حركة المرور قبيل قداس بابا الفاتيكان.

المصدر: RT + وكالات