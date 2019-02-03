الجزائر – أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رسمية خامسة، في الانتخابات المزمعة في أبريل المقبل.

وجاء في بيان لها، أن “التحالف يرشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققها”.

وأضاف، “الترشيح يأتي في سبيل استكمال برنامج بوتفليقة الإصلاحي الطموح من أجل جزائر موحدة، ومتصالحة ومزدهرة”.

وتابع البيان، أن “الرئيس بوتفليقة، هو رائد الوئام والمصالحة وقائد الإصلاح والتنمية”.

وكان حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الجزائري، أكد دعمه لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة أبريل 2019.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، الأمين العام لـ “التجمع الوطني الديمقراطي” أحمد أويحيى : “هناك تحديات تتطلب المزيد من التجنيد الوطني وأملنا كبير أن الرئيس بوتفليقة يترشح، وكذلك أن تكون الطريقة مختارة من طرف الجزائريين بكل سيادة بتظافر الجهود واقتراب القوى نحو توافق وطني، لأن البلاد بحاجة إلى لم شملها لمواجهة مختلف التحديات”.

وأكد أويحيى أن حزبه، “بحاجة إلى المزيد من العمل والتجنيد من منطلق أنه أصبح اليوم قوة متجانسة وله خطاب سياسي مستمر على مدار 23 سنة”، مضيفا أنه “لا أحد بإمكانه أن يصنف التجمع بالحزب المعارض”.

ويشكل “التجمع الوطني الديمقراطي”، مع حزب “جبهة التحرير الوطني”، التحالف الحاكم في مجلسي برلمان البلاد.

المصدر: وكالات