ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز على أنه بعد العملية العسكرية الناجحة للقوات المسلحة في سبها يجب على وزارة الداخلية أن تكون متواجدة صفاً لصف لتوحيد عمل رجال الأمن في المدينة.

الخراز أشار خلال مداخلة هانفية عبر برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن زيارة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له جاءت للوقوف على المشاكل التي تعاني منها سبها من الناحية الأمنية، لافتاً إلى حاجة المديرية لحلحلة مشاكلها في الفترة القادمة.

وشدد على أن القوات المسلحة لها الفضل بالإنتصارات المتكررة التي تحدث من أجل ليبيا والإقليم الليبي الذي كان مشتت في السنوات الماضية بالإضافة لوجود التنظيمات الإرهابية والتنظيمات التي تعمل بإطار الجريمة المنظمة، معتبراً أن البعد الجغرافي لمدينة سبها والبعد عن الإدارات المركزية في طرابلس أو بالشرق الليبي وتغلغل تلك الجماعات التكفيرية أو المتطرفة أو المعارضة للحدود الجنوبية للدولة الليبية تسبب جميع ذلك في سوء الخدمات الأمنية والخدمات المعيشية.

وفيما يتعلق بالعناصر المنقطعة عن العمل أوضح أن تعليمات وزير الداخلية بالخصوص كانت واضحة بمباشرة إعطاء موقف للوزارة عن المنقطعين عن العمل الأمني في سبها لأنها تعتبر صمام الأمان للجنوب الغربي للدولة الليبية ونجاحها الأمني في المدينة يعتبر نجاح للجنوب بصفة عامة.

كما أضاف أن المستشار بوشناف أصدر اوامره للبدء بخطة أمنية كما أعدت مسبقاً في بنغازي ودرنة وتشكيل غرفة أمنية تقوم بواجباتها المتكاملة مع الأجهزة المساندة الأخرى في سبها وحلحلة كافة المشاكل، مبيناً أن البعد الجغرافي وقلة التواصل وخلق مسميات عديدة أثرت على المشهد في سبها من الناحية الأمنية.

ونوّه إلى أن الضباط الذين حضروا الإجتماع المنعقد مع المستشار بوشناف طالبوا بإنشاء بوابات إلكترونية في سبها تساعد بغلق الحدود الإدارية للمدينة، معتقداً ان المشاكل في المدينة غير متعلقة بالأمور الأمنية بل الأمر الأمني يتعلق باستقرار وإنهاء حالة الفقر.

وعن جاهزية الوزارة لإستلام المواقع المحررة في سبها من القوات المسلحة شدد الخراز على جاهزية الوزارة فذلك الأمر واجب إلزامي كونها وزارة سيادية على مستوى الدولة الليبية تتلاها كل البلديات في الدولة الليبية سواء اكانت سبها تراغن وغدوة وطرابلس فبمجرد نجاح العمليات العسكرية تلقائياً الأجهزة الامنية ستعود للعمل مع القوات المسلحة.

الخراز تابع قائلاً :” الغائب عن المشهد أن عمل وزارة الداخلية ليس قتالي في مواجهة التطرف والجريمة المنظمة،دور قوات المسلحة يسير بشكل ممتاز جداً وعمل الوزارة يأتي صمام الامان في أي مكان بالحدود الإقليمية للدولة الليبية فمجرد أن تدخل القوات المسلحة هناك الأجهزة الأمنية و لشرطية ستعمل على حفظ استقرار الوضع”.

ختاماً لفت إلى أنه من المؤكد وجود خطوط تماس بعيدة عن الأجهزة الأمنية بسبب الإنشقاقات والتفتت والجريمة وبالإضافة لمشاكل أخرى لاتعد ولا تحصى أثرت على المشهد الأمني في ليبيا بصفة عامة لكن عندما تعود الدولة بالعمليات العسكرية والنجاحات السياسية سيكون الأمن مرتبط بنجاح العملية العسكرية في أي بقعة أو أقليم داخل الدولة الليبية.