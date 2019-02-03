ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أن المدينة شهدت بعد وجود القوات المسلحة إستقرار كبير مع توفر جميع السلع بأسعار بدأت تنخفض تدريجياً مع وجود إستقرار تام لكل المحلات، مشيراً إلى أنه من المتوقع توزيع السيولة غداً على كل المواطنين عن طريق مخاتير المحلات.

الخيالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن العملية ستكون بتقديم الصك من قبل المواطن لمختار المحلة والذي بدوره يذهب للمصرف ويأخذ النقود لتوزيعها على منطقته.

وإعتبر أن الإستراتيجية الجديدة التي ستتبع والمتمثلة بتوزيع النقود عن طريق المحلات جاءت بعد المشاكل الكبيرة التي وقعت في الفترة السابقة في ظل إستفزاز المواطنين من قبل مجموعة من المصارف أما فيما يتعلق بفتح المصارف أمام المواطنين والمحاكم ومكاتب الشرطة فسيتم ذلك فيما بعد.