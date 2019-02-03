ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية تنتظر تعديلات استلام بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب.

السايح قال في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الأحد إن المفوضية جاهزة لإجراء عملية الاستفاء على الدستور خلال العام الحالي، مبيناً أن عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية.

وكشف أن الحكومة قررت دراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شاركت اليوم في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية المنعقد في الأردن.