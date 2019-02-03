السعودية – أعلنت شركة “CMI Defence” البلجيكية عن نيتها إنتاج أبراج للدبابات على أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقل موقع “سبوتنيك” عن راديو “Premiere” أن “العقد الذي وقعته الشركة مع المملكة، والذي لم يكشف عن قيمته بعد، شاركت فيه كل من بوينغ ولوكهيد مارتن. كما أن سلطات الولاية البلجيكية التي يقع فيها مقر CMI Defence، أصدرت التراخيص اللازمة لتلك الصفقة”.

من جانبه، قال ممثل “CMI Defence”، كسافيي ريغو، إن عقد الشركة الجديد لن يحل محل عقدها الممتد لـ 10 سنوات مع الفرع الكندي لشركة “G D L S” لإنتاج أبراج مركبات مدرعة، يتم شحنها من كندا إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت السعودية قد أعربت سابقا عن نيتها “توطين” صناعة السلاح على أراضيها، حيث أشار ولي العهد في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى “أن بلاده من أكثر البلان إنفاقا على شراء السلاح، وتصنيع هذه الأسلحة على أراضي المملكة فرصة ضخمة لخلق قاعدة للصناعة والعمالة هناك”.

المصدر: سبوتنيك+وكالات