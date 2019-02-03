تونس – وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إلى مطار تونس قرطاج الدولي في زيارة ترافقه فيها عقيلته الملكة رانيا العبدالله.

وقال بيان للرئاسة التونسية: “ملك الأردن يقوم بزيارة إلى تونس (لم تحدد مدتها) برفقة عقيلته جلالة الملكة رانيا العبدالله، بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي”.

وأضاف البيان، أن الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والأردن، تندرج في إطار “الرغبة المشتركة للبلدين لتوطيد أواصر الأخوة العريقة، وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وسبل بذل المزيد لإثرائها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.

وكان العاهل الأردني قد وصل هو وعقيلته إلى اسطنبول أمس السبت، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكالات