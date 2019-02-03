فنزويلا – قطع المتظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.

وقال مصدر في الشرطة الفنزويلية لمراسل “نوفوستي”، إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة، مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان المروري الهام.

وأمس السبت، نظمت عدة مسيرات في أنحاء فنزويلا شارك فيها أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، وخصمه السياسي رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترفت بغوايدو عدة دول بينها الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسك روسيا والصين وغيرهما بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي