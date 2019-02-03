النفط العراقية تحدد عامين لوصول إنتاج حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا

النفط العراقية تحدد عامين لوصول إنتاج حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا

العراق – كشفت وزارة النفط، عن تفاصيل عقد حفر اربعين بئراً في حقل مجنون العملاق في محافظة البصرة.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم محمد خضير، في مؤتمر صحفي عقده في البصرة، ان السقف الزمني للإنتاج محدد بأربعة وعشرين شهراً، وتصل الى طاقة اربعمئة وخمسين الف برميل يومياً من حقل مجنون فقط.

وأشار خضير، الى ان العمل بهذا المشروع يبدأ نهاية العام الحالي، مشيراً الى ان وزارة النفط أوعزت لشركة الحفر العراقية ببدء العمل بالآبار المشتركة مع دول الجوار.

وكانت وزارة النفط، أعلنت الاسبوع الماضي، إن شركة نفط البصرة أبرمت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة لحفر أربعين بئراً نفطية جديدة في حقل مجنون النفطي العملاق جنوبي البلاد.

اعلام وزارة النفط العراقية