ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعد امغيب على متابعتهم ببالغ الإهتمام لمجريات الأحداث في الجنوب وتقدم قوات الجيش لتحرير كامل التراب من دنس وهيمنة المجرمين بحسب تعبيره.

امغيب نوذه في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى خطورة المرحلة، داعياً الجميع إلى مساندة ودعم القوات المسلحة.

وحذر من بعض التحركات المشبوهة لبعض الجهات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى محاولة تشويه وإيقاف عمليات الجيش بالجنوب.



كما شدد على دعمهم المستمر للقيادة العامة للجيش واستعدادهم التام لتنفيذ أمر الموت من أجل هيبة وسيادة الوطن وحمل السلاح متى دعت الضرورة لمواجهة المخططات الأجنبية الرامية لزعزعة أمن واستقرار وسيادة الوطن.