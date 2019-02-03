ليبيا – تمكن عناصر الأمن المركزي بتاجوراء أمس السبت من العثور على جثة إمرأة مجهولة الهوية مقتولة بالرصاص بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف تحديداً.

الأمن المركزي بتاجوراء بيّن بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه تلقى بلاغ عن وجود جثة مجهولة الهوية بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف وفوراً تم تكليف مكتب التحري والقبض بمتابعة القضية والتأكد من صحة هذه المعلومات وقامت دورية بمرافقة عناصر مركز شرطة وادي الربيع ومساعدتهم في حدود مايسمح به القانون.

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وأوضحت إدارة الأمن المركزي أنه تم العثور على جثة لإمرأة مجهولة الهوية مقتولة بعيار ناري (9ملم) وتم العثور على هاتف محمول بالقرب من مكان الجثة وعدد من طلقات مسدس من عيار (9ملم) .

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تسليم جميع ماعثر عليه لمركز الشرطة وادي الربيع بحسب تعليمات النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.