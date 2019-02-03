ليبيا – تمكنت وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي أمس السبت الكشف عن شبكة مختصة في سرقة محلات لبيع الهواتف المحمولة.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن بلاغ ورد من قبل أحد المواطنين يفيد بسرقة محل لبيع الهواتف المحمولة حيث تمكنت وحدة التزييف عقب سلسلة من عمليات التحري والتدقيق من الحصول على معلومات مهمة بخصوص مواصفات القائمين على هذه السرقة وعممت على بعض محلات لبيع الهواتف المحمولة للكشف عن هؤلاء الفاعلين.

وأشارت المديرية إلى أن أحد الفاعلين حضر بصحبته بعض الهواتف المحمولة التي تم سرقتها وجرى إبلاغ وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التي بدورها أعدت كمين لضبط هذا الشخص الذي اعترف بعد التحقيق معه بقيامه بعملية السرقة.

وأكدت المديرية بأنه قامت بضبط السارقين عقب تقنين الإجراءات ليتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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