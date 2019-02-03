إستونيا – طالب وزير العدل الإستوني أورماس رينسلو روسيا مجددا، بتعويض بلاده عن أضرار ما يسمى “بالاحتلال السوفيتي”.

واحتفلت إستونيا أمس السبت بالذكرى التاسعة والتسعين لتوقيع معاهدة تارتو للسلام مع جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1920.

ووفقا للوثيقة، كانت روسيا السوفيتية أول دولة في العالم تعترف باستقلال إستونيا وبموجبها تم ترسيم الحدود بين البلدين.

ولكن الوزير رينسلو، زعم بأن روسيا انتهكت معاهدة تارتو إبان الحقبة السوفيتية ويجب أن تعوض بلاده عن الأضرار التي تسببت بها.

وقال في لقاء صحفي: “لا يجوز أن تكون المسؤولية عن الوراثة القانونية انتقائية. لقد احتل الاتحاد السوفييتي إستونيا منتهكا بذلك اتفاقية تارتو للسلام. وروسيا تعتبر وريثة الاتحاد السوفيتي من الناحية القانونية، ولذلك يجب أن تعترف بهذا الاحتلال، ووفقا للقانون الدولي يجب عليها تعويضنا عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال السوفيتي”.

قبل ذلك، قدّرت حسابات وزارة عدل إستونيا حجم الضرر من “الاحتلال السوفيتي” بـ1.2 مليار يورو.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن انضمام دول البلطيق إلى الاتحاد السوفيتي عام 1940، كان مطابقا لمعايير القانون الدولي في ذلك الوقت.

وذكرت أن دخول الجيش السوفيتي إلى دول البلطيق، تم على أساس معاهدات ثنائية معها.

المصدر: نوفوستي