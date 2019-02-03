واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ “مراقبة إيران”.

وأضاف ترامب خلال إطلالته في برنامج “Face the Nation” على قناة “سي بي إس” بث اليوم الأحد: “كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة.. لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب”.

وتابع بالقول: “وهذا الأمر لا يفهمه الكثير من الناس.. نعتزم مواصلة المراقبة، فإن حصلت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى، سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن إيران “مشكلة حقيقية” و”دولة شريرة تقتل العديد من الناس”.

وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

مع ذلك انتقد ترامب التدخل العسكري الأمريكي في العراق، واصفا الأمر بـ”أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة على مرّ التاريخ”.

المصدر: cbsnews.com