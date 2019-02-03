تعرف على عقوبة لاعبي الزمالك بعد خسارتهم الثقيلة في كأس الكونفيدرالية

تعرف على عقوبة لاعبي الزمالك بعد خسارتهم الثقيلة في كأس الكونفيدرالية

مصر – قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، تجميد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق جورماهيا الكيني 4-2 اليوم الأحد.

وأخطر مجلس الزمالك بعقد جلسة طارئة مع الجهاز الفني للفريق بعد عودته من العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة الهزيمة القاسية.

وتلقى الزمالك المصري خسارة كبيرة من مضيفه الكيني بنتيجة 4-2 في افتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تصدر الفريق الكيني فرق المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، وستقام المباراة الثانية في المجموعة مساء اليوم وستجمع نصر حسين داي الجزائري وضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

المصدر: وكالات