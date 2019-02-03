روسيا – أعلنت هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا أن أكثر من 84 ألف سيارة تويوتا ولكزس ستسحب من الأسواق الروسية.

وأوضحت الهيئة أن سبب سحب هذه السيارات هو خلل في الوسائد الهوائية لأنظمة الأمان، وأن الخلل اكتشف في عدة مركبات “Hilux” و”Auris” و”Corolla” أطلقتها تويوتا في روسيا ما بين عامي 2011 و2018، وكذلك سيارات “GX 460″ و”IS250C” و”IS-F” من “لكزس” والتي طرحت هناك في الفترة نفسها.

من جانبهم، أكد وكلاء تويوتا في موسكو أن عملية استبدال الوسائد الهوائية في تلك السيارات ستتم مجانا في كافة مراكز شركتهم على أراضي الاتحاد الروسي. كما يمكن تسجيل الطلبات لصيانتها عبر الموقع الرسمي لتويوتا على الإنترنت.

يذكر أن “تويوتا” كانت قد سحبت أكثر من 1.4 مليون سيارة من أسواق العالم عام 2016، بسبب المشاكل الفنية نفسها، وتسبب تلك الحملة لها حينها بخسائر وصلت لعشرات ملايين الدولارات.

المصدر: فيستي