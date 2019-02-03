ليبيا – أجرى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس محمد خليل أمس السبت زيارة ميدانية رفقة مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسيالعقيد نور الدين سلام بعد ورود أنباء عن حدوث حالات تسمم بين النزلاء.

جهاز الشرطة القضائية أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن النزلاء تعرضو للنزلات المعوية وارتفاع الحرارة نتيجة تناولهم وجبة العشاء يوم الاربعاء الماضي ، مشيراً إلى إحتمال تعرض الطعام لنوع من البكتيريا بسبب سوء تخزين للأطعمة.

وأضاف الجهاز بأن النيابة العامة باشرت في التحقيق وإرسلت عينات من هذه الأطعمة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوم الخميس الماضي بحضور الطبيب الشرعي.

ونفى الجهاز وبشكل قاطع وجود حالات التسمم المتداولة عبر وسائل الاعلام ، مؤكداً عدم وجود أي إصابات خطيرة لنزلاء المؤسسة حيث تم اجراء مسح طبي شامل لجميع النزلاء وصرف علاج للحالات التي تشتكي من هذه الأعراض وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

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