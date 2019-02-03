سويسرا – تأهلت روسيا إلى الجولة النهائية لكأس ديفيز للتنس، بعد أن تغلبت على سويسرا بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي المؤهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.

وحسم الروسي كارين خاتشانوف تأهل منتخب بلاده، بفوزه على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.

وبهذا الفوز، رفع خاتشانوف رصيد منتخب روسيا إلى ثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد لسويسرا، ليخطف المنتخب الروسي بطاقة العبور للجولة النهائية لكأس ديفيز.

وكانت نتائج المواجهات بين المنتخبين الروسي والسويسري:

الجمعة 1 فبراير:

مباراة فردي: الروسي دانييل مدفيديف تغلب على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-2.

مباراة فردي: الروسي خاتشانوف فاز على السويسري مارك أندريا هوسيلير بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.

السبت 2 فبراير:

مباراة زوجي: السويسريان جيروم كيم وهينري لاكسونين تغلبا على الروسيان يفغيني دونسكوي وأندريه روبلوف بمجموعتين لواحدة، بواقع: 4-6 و6-3 و7-6.

الروسي خاتشانوف يتغلب على السويسري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.