فرنسا – احتج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نتيجة استفتاء يحمل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جزءا من المسؤولية بالتسبب في إصابة نفسه بسبب طريقة لعبه.

ونشر النتيجة النهائية للاستفتاء موقع قناة RTL، ورأى 84% من المشاركين في التصويت أن نيمار يتحمل مسؤولية إصاباته المتكررة بسبب أسلوبه في اللعب، الذي يميل إلى الاستعراض بالكرة أمام منافسيه.

ونشر الموقع الرسمي لنادي العاصمة بيانا جاء فيه:” أولا لدينا شكوك حول مصداقية نتائج هذا التصويت الإلكتروني، وإن كانت نتائجه جادة وحقيقية، فما هو رد الفعل المنتظر؟، هل نبكي أم نضحك”؟

وأضاف البيان: “نطلب التوقف عن تلك الاستفتاءات المزيفة، فلا جدوى منها سوى إبعاد نجوم الفريق عن اللعب في الدوري الفرنسي، وهذا يؤذي لعبتنا التي نحبها”.

ودعم نادي باريس سان جيرمان بيانه بلقطات “فيديو” نشرها على حساباته الرسمية لمهارات نيمار داخل الملعب مع الفريق، خلال المباريات الماضية”.

وكان باريس سان جيرمان أعلن عن غياب نيمار لمدة تصل إلى 10 أسابيع بسبب الإصابة، دون الحاجة لإجراء أي جراحة في القدم”.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة ويحل اليوم الأحد ضيفا على ليون ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

المصدر: موقع باريس سان جيرمان