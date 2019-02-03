التشيك – أكدت مصادر في شركة سكودا عزم الشركة طرح نموذج جديد كليا من سيارات “Kamiq” الكروس أوفر.

وبالنظر للتصاميم التي سرّبت لهذه السيارة، نلاحظ أنها أتت بتصميم شبيه بسيارات “Kodiaq GT” التي استعرضتها سكودا منذ فترة، لكن بتعديلات طالت الواجهة الأمامية التي تزينت بزوجين من المصابيح: علوية ضيقة، ومصابيح ضباب كبيرة بشكل مميز.

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 1.0 و1.5 لتر، وعزم 100 و150 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 1.6 لتر.

كما ستزود سكودا هذه السيارة، التي يتوقع أن تطرح في النصف الأول من العام الجاري، بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة بـ 8 مراحل، وكاميرات أمامية وخلفية، والعديد من تقنيات القيادة المتطورة.

المصدر: فيستي