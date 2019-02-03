ليبيا – قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إنه لن يعلن عن مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

سلامة أشار فى تصريح خاص لتلفزيون “هيئة الإذاعة البريطانية BBC” إلى انه لن يحدد موعد قبل أن يشعر بتوصل الفرقاء الليبيين للحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية، مؤكداً أنه أمامه الكثير لعمله في هذا الصدد.

وأكد المبعوث الأممي على أن هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبي ، مناشداُ الجانبين بتنحية الملف الليبي جانباً عن تلك الخلافات.