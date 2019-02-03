بغداد – من اشهر اسواق بغداد القديمه “سوق الغزل” في العاصمة العراقية بغداد، ويشتهر بكونه مسرحا لبيع وشراء حيوانات نادرة.

ويستقطب السوق الزوار من عشاق الحيوانات، سواء من المدينة أو خارجها.

وإضافة إلى أنشطة البيع والشراء، تقام في السوق عروض لافتة، مع بعض أنواع الحيوانات، كالقردة والأفاعي.

ويضم السوق أنواعا نادرة من الطيور كالنعام، والزواحف، والقطط والكلاب، والأسماك، حيث يقصده هواة تربية الحيوانات من كل حدب وصوب.

وحسب الروايات التاريخية، فقد كان سوق الغزل مكاناً لبيع الأقمشة والمنتجات التي تغزلها النساء، أيام العباسيين.

ورغم احتفاظه باسمه، تحول الموقع مع مرور الوقت إلى أكبر سوق لتجارة الحيوانات في يومنا.

ويقع السوق التاريخي، في بغداد القديمة مجاور جامع الخلفاء اشهر واقدم الجوامع في العاصمة بغداد والذي بناه الخليفة المكتفي بالله لكي يكون المسجد الجامع لصلاة الجمعة وشيد وبني في عام (289-295هـ/ 902-908م) .

الأناضول