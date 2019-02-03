ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بياناً لها اليوم الأحد أن الشبكة الكهربائية العامة تشهد إستقرار وقدرة كاملة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لليوم الثالث على التوالي،مرجعة ذلك إلى إعتدال درجات الحرارة وإرتفاعها ما أدى إلى التقليل إستعمال أجهزة التدفئة الكهربائية.

شركة الكهرباء أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الإستعمال المفرط غير المقنن وإنخفاض درجات الحراراة بشكل كبير أو إرتفاعها يعني زيادة الطلب على الطاقة ، لافتةً إلى أن هذه الأوقات فترة ذروة إستهلاكية تضطر فيها الشركة إلى طرح الأحمال للمحافظة على إستقرارية الشبكة العامة وعدم إنهيارها.

وأعربت الشركة في ختام بيانها عن أملها بأن يقوم المواطنين بترشيد إستهلاك الكهرباء قدر المستطاع للمحافظة على إستقرار الشبكة والتقليل من عدد ساعات طرح الأحمال لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي.